Цена на газ в Европе с начала года снизилась на 17% 31 марта, 13:53 Стоимость газа в Европе с начала года упала на 17%. Обложка © freepik / fanjianhua

В Европе стоимость газа по результатам первого квартала упала на 17%, если сравнить данные с показателями на конец 2023 года. Сейчас цена за тысячу кубометров голубого топлива составляет 306 долларов. Об этом говорят данные Лондонской биржи ICE Futures.

Причинами ценовых колебаний стали потепление, уменьшение спроса, заполненность газовых хранилищ. Ещё в декабре цена за тысячу кубометров достигала отметки 408 долларов, в январе — 337 долларов, в марте цены немного скорректировались.

В годовом выражении снижение цены на газ составило 38%. Как полагают эксперты, в наступающем апреле хранилища топлива в Европе окажутся заполнены чуть больше чем на половину — на 58,2%.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что Киев не намерен продлевать контракт на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. Об этом же сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По её словам, ЕС изучает возможность использования газовых хранилищ на Украине для своих запасов.

Авторы Татьяна Миссуми