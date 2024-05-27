Действующий лидер Литвы Науседа побеждает во втором туре президентских выборов

Шимоните уже признала своё поражение и поздравила Науседу с переизбранием. Сама она продолжит работу на посту премьер-министра.

60-летний экономист по образованию Гитанас Науседа занимает пост президента Литвы с 2019 года. На первых своих выборах он также опередил Шимоните во втором туре — 65,86% против 32,86%. На выборах текущего года, в первом туре, он получил 44,1% голосов, тогда как его оппонентка 19,86%.