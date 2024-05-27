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26 мая, 22:18

Действующий лидер Литвы Науседа побеждает во втором туре президентских выборов

Президент Литвы Гитанас Науседа. Обложка © ТАСС / AP

Президент Литвы Гитанас Науседа. Обложка © ТАСС / AP

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает на выборах главы государства, набирая во втором туре 74,43% голосов. Об этом свидетельствуют данные главной избирательной комиссии страны.

Второй кандидат, 49-летняя премьер-министр страны Ингрида Шимоните получает 24,06% голосов. Результаты подсчитаны на всех 1895 участках. Явка во втором туре, согласно данным национального литовского радио LRT, составила 49,6%.

Шимоните уже признала своё поражение и поздравила Науседу с переизбранием. Сама она продолжит работу на посту премьер-министра.

60-летний экономист по образованию Гитанас Науседа занимает пост президента Литвы с 2019 года. На первых своих выборах он также опередил Шимоните во втором туре — 65,86% против 32,86%. На выборах текущего года, в первом туре, он получил 44,1% голосов, тогда как его оппонентка 19,86%.

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Никита Никонов
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