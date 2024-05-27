В США застрелили актёра из сериалов "Мир Дикого Запада" и "Мыслить как преступник"
В Лос-Анджелесе грабитель застрелил актёра Джонни Уэктора
Американский актёр Джонни Уэктор. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / johnnywactor
В Лос-Анджелесе застрелили телевизионного актёра Джонни Уэктора. Как передаёт Variety, это произошло во время ограбления.
Журналисты рассказали, что печальное событие случилось ночью в субботу, 25 мая. Артист возвращался домой и увидел, как грабитель пытается вытащить нейтрализатор из чужой машины. Уэктор решил воспрепятствовать этому преступному деянию и получил несколько смертельных ранений. Полиция разыскивает злоумышленника.
Родившийся в 1986 году Уэктор играл в таких в таких сериалах, как "Мир Дикого Запада", "ОА", "Сибирь", "Мыслить как преступник" и других. Наибольшую известность погибший получил благодаря сериалу "Главный госпиталь", где принял участие в съёмках 160 эпизодов.
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