В США застрелили актёра из сериалов "Мир Дикого Запада" и "Мыслить как преступник"

В Лос-Анджелесе застрелили телевизионного актёра Джонни Уэктора. Как передаёт Variety, это произошло во время ограбления.

Журналисты рассказали, что печальное событие случилось ночью в субботу, 25 мая. Артист возвращался домой и увидел, как грабитель пытается вытащить нейтрализатор из чужой машины. Уэктор решил воспрепятствовать этому преступному деянию и получил несколько смертельных ранений. Полиция разыскивает злоумышленника.

Родившийся в 1986 году Уэктор играл в таких в таких сериалах, как "Мир Дикого Запада", "ОА", "Сибирь", "Мыслить как преступник" и других. Наибольшую известность погибший получил благодаря сериалу "Главный госпиталь", где принял участие в съёмках 160 эпизодов.