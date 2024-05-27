Россиянам раскрыли лайфхаки, как быстро подкачать английский перед путешествием

Чтобы во время путешествия за границу не растеряться при общении, следует заранее подготовить шпаргалки на разные случаи жизни, а также подготовиться к возможным ситуациям. Об этом рассказала методист Марина Евстратова.

Она отметила, что в зависимости от плана путешествия будет понятно, с какими ситуациями может столкнуться турист. Например, придётся ли ему ходить по магазинам, или же его будут кормить в отеле. В зависимости от этих ситуаций можно подготовить лексику на иностранном языке.

Кроме того, эксперт посоветовала туристам больше узнать про страну, в которую они направляются, а также про обычаи и нравы местного населения. Это необходимо, чтобы знать, какие действия можно совершать, а какие нет. Такой подход, в свою очередь, тоже даёт возможность подготовить соответствующие реплики.

Однако важным блоком, по словам специалиста, является понимание того, что говорит собеседник. Проблемы с этим могут возникнуть, когда человек концентрируется только на своей части диалога.

"В связи с этим получается, что человек бы ответил на вопрос, но он его не смог разобрать из-за акцента или непривычной для уха конструкции. Поэтому в подготовке важно ещё и слышать, что отвечает собеседник, как он задает вопросы. С этим может помочь партнёр, педагог или же чат-боты с искусственным интеллектом, которые будут моделировать этот диалог", — пояснила Евстратова в разговоре с "Газетой.ru".

Специалист посоветовала путешественникам выучить фразу о том, что они плохо знают язык страны, в которую едут, а также фразы, которые призывают собеседника говорить медленнее. Ещё одна рекомендация — написать свои фразы на телефоне или бумаге.

"Также лайфхаком будет запомнить фразу, позволяющую уточнить направление. Обычно в ситуации ступора в голову приходит только переспросить "What?" с ошарашенным видом, что и неинформативно для вашего собеседника", — заключила методист.