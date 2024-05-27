СМИ раскрыли "взрывную" проблему в поставках оружия Украине
The Economist: Дефицит взрывчатки в ЕС замедлил процесс поставок оружия Украине
В Европе наблюдается нехватка взрывчатых веществ, что сказывается на производстве вооружения для Украины. Об этом сообщает журнал The Economist.
После окончания холодной войны спрос на взрывчатку упал и многие европейские производители закрыли предприятия или заметно сократили производство. Так, в Великобритании последний подобный завод закрылся в 2008 году. В ЕС же остался лишь один крупный завод по производству тротила — в Польше.
По информации журнала, сейчас высокоэнергетические материалы по стандартам НАТО для артиллерийских зарядов и ракет производят только несколько компаний, в частности норвежская Chemring Nobel и французская Eurenco. С начала украинского конфликта обе фирмы нарастили объёмы производства. Строительство же завода с нуля займёт от трёх до семи лет.
Помешать расширению производства могут и экологические нормы, принятые в ЕС. Кроме того, проблемой является дефицит грамотных специалистов. Также вызывают вопросы поставки критически важного сырья, в том числе нитроцеллюлозы.
В связи с этим поставщики вооружения вынуждены закупать взрывчатку за рубежом, например в Индии и Японии. Однако использование веществ более низкого качества чревато повреждением военной техники и вооружения, пишет издание.
Ранее сообщалось, что Хельсинки хочет в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе. Финские власти хотят принять решение в ближайшее время, чтобы начать выпуск взрывчатки не позднее чем через два года.
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