Финляндия хочет построить в стране завод по производству тротила

Хельсинки хочет в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе. Об этом сообщает Yle.

"Решения должны быть приняты сейчас, чтобы через год или два производство было запущено", — заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

Финляндия, указал он, донесла до союзников по НАТО необходимость скорейшего принятия решений о строительстве завода, сославшись на спецоперацию России на Украине. На данный момент неизвестно, где именно будет располагаться предприятие, в стране продолжается исследование этого вопроса.