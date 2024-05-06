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5 мая, 22:47

Финляндия хочет построить в стране завод по производству тротила

Хельсинки хочет в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе. Об этом сообщает Yle.

"Решения должны быть приняты сейчас, чтобы через год или два производство было запущено", — заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

Финляндия, указал он, донесла до союзников по НАТО необходимость скорейшего принятия решений о строительстве завода, сославшись на спецоперацию России на Украине. На данный момент неизвестно, где именно будет располагаться предприятие, в стране продолжается исследование этого вопроса.

Финский министр обвинила Россию в сбоях GPS
Финский министр обвинила Россию в сбоях GPS

Ранее с предложением отрезать России доступ к Калининграду выступил финский политолог и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мика Аалтола. По его мнению, это будет достойный ответ России за якобы рукотворные помехи в работе GPS. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области указал на неадекватность заявлений западных политиков относительно субъекта РФ.

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Unsplash / Ant Rozetsky

Артур Лапсаков
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