На Западе раскрыли критическую проблему ВСУ, которая не даёт обучать новобранцев
Forbes: Украина не может обеспечить тяжёлой техникой недавно мобилизованных
У ВСУ катастрофически не хватает тяжёлой техники для обеспечения недавно мобилизованных бойцов. Об этом сообщил журнал Forbes.
"Для всех этих новых войск тяжёлой техники недостаточно", — информировало издание.
По информации журнала, новые бригады украинской армии приходится делать пехотными, а не механизированными. Ситуация с дефицитом техники настолько критическая, что даже уже сформированные механизированные подразделения меняют свой статус.
Напомним, на Украине с 18 мая вступил в силу закон о принудительной мобилизации. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Люди в форме устраивают беспредел на улицах городов, дабы заткнуть "дыры" на передовой новобранцами. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Киеве растёт понимание того, что новые поставки западных вооружений не изменят ситуацию на поле боя.
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