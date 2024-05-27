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27 мая, 05:01

В России уменьшилось число ввезённых по параллельному импорту автомобилей

"Известия": В РФ дилеры стали отказываться от ввоза авто параллельным импортом

В России автодилеры стали отказываться от ввоза автомобилей параллельным импортом. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на специалистов, количество предложений таких транспортных средств остановилось на уровне около 10 тысяч штук.

Среди основных причин, которые привели к этому, называются сложности с обслуживанием таких автомобилей, а также повышение тарифов утилизационного сбора. Уточняется, что дилеры зафиксировали ситуацию с сокращением доли параллельного импорта ещё прошедшей зимой.

"Это было связано с насыщением дилерских складов и продажей накопившихся остатков", — приводит издание слова одного из экспертов.

По словам специалистов, статистика выдачи заключений об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС) тоже говорит о снижении интереса компаний к таким авто. Напомним, что ЗОЕТС представляет собой документ, подтверждающий, что автомобиль безопасен для эксплуатации в России. За два месяца 2024 года количество выданных ЗОЕТС составило всего около 4,5 тысячи, хотя в сентябре 2023-го выдали 40 тысяч таких документов.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Алексей Соловьёв
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