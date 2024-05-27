Зоопсихолог рассказал, как подготовить животное к авиаперелёту и избежать трагедии

Если вы отправляетесь в отпуск со своим питомцем, то перед этим нужно изучить условия, которые создают авиакомпании во время перелёта. Как пояснил зоопсихолог Александр Малиновский, у разных перевозчиков отличаются правила на этот счёт.

По словам эксперта, где-то к братьям нашим меньшим относятся пренебрежительно, а где-то аккуратно. Бывает, что питомец летит в салоне самолёта вместе со своим хозяином, а иногда и в багажном отделении.

"Нужна аналитическая работа, которая позволит снизить риски", — заявил специалист 360.ru, подчеркнув, что лучше сделать выбор в пользу другого транспорта (поезд, автомобиль), если есть такая возможность.

При выборе переноски Малиновский рекомендовал обратить внимание на то, чтобы она подходила под установленные стандарты. Зоопсихолог советует заранее подготавливать домашнее животное к путешествию в ней, чтобы пространство там было уже знакомым. Эксперт также подчеркнул, что далеко не все владельцы собак приучают питомцев сидеть в боксе, в результате чего четвероногий друг может столкнуться с ужасным стрессом.

"Собаке страшно, это стресс, а он ведёт к снижению иммунитета, учащённому сердцебиению, а если это собаки типа мопса, то у них в принципе проблемы с сердцем могут быть, им тяжело переносить такие вещи", — рассказал Малиновский.