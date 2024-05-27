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27 мая, 03:47

Во Владивостоке авария оставила без света 15 тысяч горожан

Владивосток. Обложка © Unsplash / Lester

Владивосток. Обложка © Unsplash / Lester

Во Владивостоке утром в понедельник произошло аварийное отключение электричества, в результате чего без света остались 90 домов с 15 тысячами жителей. Прокуратура Приморского края инициировала проверку ситуации.

"В период с четырёх до восьми часов 27 мая 2024 года в результате аварий на фидерах трансформаторной подстанции "Загородная" произошло прекращение электроснабжения жителей улиц Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинской, 2-й Строительной, 3-й Строительной и др.", — проинформировало ведомство в телеграм-канале.

Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Тем временем прокуроры оценят исполнение требований законодательства по обслуживанию электросетей и соблюдение срока устранения последствий аварии, а также выяснят причины произошедшего. Кроме того, организована проверка работы ЕДДС и диспетчеров сетевой организации. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Свыше 10 населённых пунктов Белгородчины остались без света из-за атаки ВСУ
Свыше 10 населённых пунктов Белгородчины остались без света из-за атаки ВСУ

Несколько дней назад во Владивостоке также из-за аварии без электричества оказались сразу 200 адресов. Кроме восстановительных, в городе проходят и плановые работы на сетях.

Лариса Сафронова
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