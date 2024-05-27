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27 мая, 04:44

Пьяные солдаты ВСУ на Пасху застрелили двух своих офицеров

Пленный украинец: Пьяные солдаты ВСУ на Пасху застрелили двух своих офицеров

На Пасху два пьяных солдата Вооружённых сил Украины застрелили двух украинских офицеров. Как передаёт РИА "Новости", об этом рассказал сдавшийся в плен военный ВСУ.

По его словам, один из убитых был заместителем командира части по политической работе, а должность другого офицера осталась неизвестной. Собеседник информагентства сообщил, что обе жертвы пьяной стрельбы представляли старший офицерский состав и оскорбляли стрелявших.

"Офицерский состав, скажем так, оскорблял их, ну, в устной форме, выражал свою — это то, что я слышал, — свои какие-то претензии им. А ребята пьяные были, считали себя бойцами сильными, доблестными <...> заслуживающими уважения геройского", — рассказал сдавшийся в плен украинец.

Бойца ВСУ застрелил сослуживец за съёмку позиций под Херсоном
Бойца ВСУ застрелил сослуживец за съёмку позиций под Херсоном

Ранее Life.ru писал о том, что в Одессе произошла массовая драка между гражданскими и военными. Конфликт разгорелся в курортном районе Аркадия и попал на видео.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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