В ГД предложили ввести досрочную пенсию для педагогов среднего профобразования

В Госдуме предложили предоставить досрочную пенсию российским педагогам среднего профессионального образования. Соответствующий законопроект 27 мая внесут на рассмотрение Госдумы депутаты фракции ЛДПР, сообщает сайт MK.ru.

Согласно действующему законодательству, право на досрочное пенсионное обеспечение имеют только педагоги, отработавшие не менее 25 лет в детских организациях. Инициаторы законопроекта "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О страховых пенсиях" отмечают, что российская система образования изменилась с 2002 года, когда были установлены эти правила. Школьный период обучения вырос, и в организации среднего профессионального образования молодые люди теперь поступают позже. Как следствие, педагогам не удаётся выработать нужную продолжительность стажа для досрочной пенсии.

В новом законопроекте предлагается учитывать педагогический стаж, если в учреждении среднего образования обучается не менее 50% детей до 18 лет. Если документ будет принят, педагоги смогут уйти на пенсию досрочно после 25 лет работы.