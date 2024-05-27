Российские фигуристы Волосожар и Траньков стали родителями в третий раз. Малыш родился в Майами

Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила третьего ребёнка от своего супруга и партнёра по катанию Максима Транькова. В телеграм-канале она показала первое фото с сыном, ограничившись, правда, только его крошечной пяточкой.

Судя по подписи, малыш появился на свет 23 мая в 15:33. Его вес — 3 620 граммов, а рост — 52 сантиметра.

Татьяна Волосожар показала первое фото новорождённого сына от Транькова. Фото © Telegram / Татьяна Волосожар-Транькова

Как пишет Teleprogramma.pro, на роды супруги решили отправиться в Майами. Таким образом, мальчик, который появился свет, будет гражданином не только России, но и США.