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27 мая, 06:15

Российские фигуристы Волосожар и Траньков стали родителями в третий раз. Малыш родился в Майами

Фигуристка Волосожар показала первое фото новорождённого сына от Транькова

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Обложка © Telegram / Максим Траньков

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Обложка © Telegram / Максим Траньков

Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила третьего ребёнка от своего супруга и партнёра по катанию Максима Транькова. В телеграм-канале она показала первое фото с сыном, ограничившись, правда, только его крошечной пяточкой.

Судя по подписи, малыш появился на свет 23 мая в 15:33. Его вес — 3 620 граммов, а рост — 52 сантиметра.

Татьяна Волосожар показала первое фото новорождённого сына от Транькова. Фото © Telegram / Татьяна Волосожар-Транькова

Татьяна Волосожар показала первое фото новорождённого сына от Транькова. Фото © Telegram / Татьяна Волосожар-Транькова

Как пишет Teleprogramma.pro, на роды супруги решили отправиться в Майами. Таким образом, мальчик, который появился свет, будет гражданином не только России, но и США.

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Напомним, двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков вместе уже 12 лет. В 2015 году спортсмены стали мужем и женой, а в 2017 году у них родилась дочь Анжелика. В 2021 году у пары появился сын Теодор.

Матвей Константинов
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