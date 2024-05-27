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27 мая, 07:17

Жители Приморья встретили у дороги "многодетную" тигрицу

В Приморье у дороги заметили тигрицу с выводком. На видео, снятом очевидцами, — хищная кошка, за ней виден тигрёнок. Заметив автомобиль с людьми, мать оскалилась, но нападать на чужаков не стала.

Жители Приморья встретили у дороги тигрицу с потомством. Видео © Telegram / Svodka25

Тигрицу заметили в районе села Рощино. Как пишет телеграм-канал Svodka25, всего у неё было трое котят.

В Ленинградской области специалисты выхаживают пятилетнего амурского тигра
В Ленинградской области специалисты выхаживают пятилетнего амурского тигра

Ранее в Приморье заметили больного тигра, вынужденного охотиться на собак. Скорее всего, он проживал на свалке, где много бродячих животных.

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Telegram / Svodka25

Матвей Константинов
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