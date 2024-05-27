Жители Приморья встретили у дороги "многодетную" тигрицу
В Приморье у дороги заметили тигрицу с выводком. На видео, снятом очевидцами, — хищная кошка, за ней виден тигрёнок. Заметив автомобиль с людьми, мать оскалилась, но нападать на чужаков не стала.
Жители Приморья встретили у дороги тигрицу с потомством. Видео © Telegram / Svodka25
Тигрицу заметили в районе села Рощино. Как пишет телеграм-канал Svodka25, всего у неё было трое котят.
Ранее в Приморье заметили больного тигра, вынужденного охотиться на собак. Скорее всего, он проживал на свалке, где много бродячих животных.
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Telegram / Svodka25