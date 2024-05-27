Власти Самары экстренно ввели карантин из-за вспышки бруцеллёза
В Куйбышевском районе Самары ввели карантин из-за обнаружения опасного заболевания — бруцеллёза. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ветеринарии региона.
Бруцеллёз, также известный как мальтийская лихорадка, а также болезнь Банга, несёт серьёзную опасность для животных и людей. По данным ведомства, это заболевание выявили в личном подсобном хозяйстве на улице Воздушного флота в Самаре.
"В очаге запрещается проходить посторонним лицам, за редким исключением — ввозить и вывозить животных, заготавливать корма и т. д. В неблагополучном пункте на время действия карантина запрещено проводить ярмарки и выставки животных", — указано в сообщении.
Человек может заразиться бруцеллёзом, если выпьет непастеризованное молоко, поест сметаны или просто потрогает заражённое животное. В департаменте уточнили, что эта зараза может разрушить внутренние органы, если вовремя не приступить к лечению. Инкубационный период мальтийской лихорадки проходит от одной-двух недель до двух месяцев.
А ранее Life.ru рассказывал, что власти Башкирии объявили карантин в селе Кушнаренково из-за бешенства животных. Лицам, которые не проживают в населённом пункте, запретили въезд в село. Ветеринары проведут вакцинацию всех животных во время подомового обхода.
Shutterstock / FOTODOM / Studio Peace