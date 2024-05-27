Власти Самары экстренно ввели карантин из-за вспышки бруцеллёза

В Куйбышевском районе Самары ввели карантин из-за обнаружения опасного заболевания — бруцеллёза. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ветеринарии региона.

Бруцеллёз, также известный как мальтийская лихорадка, а также болезнь Банга, несёт серьёзную опасность для животных и людей. По данным ведомства, это заболевание выявили в личном подсобном хозяйстве на улице Воздушного флота в Самаре.

"В очаге запрещается проходить посторонним лицам, за редким исключением — ввозить и вывозить животных, заготавливать корма и т. д. В неблагополучном пункте на время действия карантина запрещено проводить ярмарки и выставки животных", — указано в сообщении.

Человек может заразиться бруцеллёзом, если выпьет непастеризованное молоко, поест сметаны или просто потрогает заражённое животное. В департаменте уточнили, что эта зараза может разрушить внутренние органы, если вовремя не приступить к лечению. Инкубационный период мальтийской лихорадки проходит от одной-двух недель до двух месяцев.