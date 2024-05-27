Более 100 пассажиров в аэропорту Сочи больше 12 часов не могут вылететь в Турцию

Пассажиры рейса Сочи – Стамбул уже больше 12 часов не могут вылететь из аэропорта из-за неисправности двух самолётов.

Рейс "Ираэро" 5763 должен был отправиться в Турцию ещё вчера вечером, 27 мая. Пассажиры отметили, что сотрудники авиакомпании сначала перенесли время взлёта, а ночью сообщили о неполадках в самолёте и попросили подождать замену. Однако второе воздушное судно тоже оказалось неисправным.

Пассажиры рейса Сочи − Стамбул больше 12 часов не могут вылететь из аэропорта. Видео © Telegram / Осторожно, новости

"Якобы сейчас чинят. И они будут думать, может быть, починят, может, нет. Это ещё не точно", — пояснили очевидцы в беседе с телеграм-каналом "Осторожно, новости".

Рейсы указанной авиакомпании в Анталью также были перенесены. Около 150 человек остаются в сочинском аэропорту. Пассажиры жалуются, что им не дали никакой еды со вчерашнего вечера. Между тем компания-перевозчик объявила, что всё же предоставит клиентам напитки и питание. Также в "Ираэро" сообщили, что для вылета будет задействован резервный самолёт.

Южная транспортная прокуратура уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки вылета авиарейса из Сочи.