Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 07:53

Более 100 пассажиров в аэропорту Сочи больше 12 часов не могут вылететь в Турцию

Пассажиры в аэропорту Сочи. Обложка © Telegram / Осторожно, новости

Пассажиры в аэропорту Сочи. Обложка © Telegram / Осторожно, новости

Пассажиры рейса Сочи – Стамбул уже больше 12 часов не могут вылететь из аэропорта из-за неисправности двух самолётов.

Рейс "Ираэро" 5763 должен был отправиться в Турцию ещё вчера вечером, 27 мая. Пассажиры отметили, что сотрудники авиакомпании сначала перенесли время взлёта, а ночью сообщили о неполадках в самолёте и попросили подождать замену. Однако второе воздушное судно тоже оказалось неисправным.

Пассажиры рейса Сочи − Стамбул больше 12 часов не могут вылететь из аэропорта. Видео © Telegram / Осторожно, новости

"Якобы сейчас чинят. И они будут думать, может быть, починят, может, нет. Это ещё не точно", — пояснили очевидцы в беседе с телеграм-каналом "Осторожно, новости".

Рейсы указанной авиакомпании в Анталью также были перенесены. Около 150 человек остаются в сочинском аэропорту. Пассажиры жалуются, что им не дали никакой еды со вчерашнего вечера. Между тем компания-перевозчик объявила, что всё же предоставит клиентам напитки и питание. Также в "Ираэро" сообщили, что для вылета будет задействован резервный самолёт.

Южная транспортная прокуратура уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки вылета авиарейса из Сочи.

Авиарейс из Уфы в Новый Уренгой сел в Тюмени из-за проблемы с автоматикой
Авиарейс из Уфы в Новый Уренгой сел в Тюмени из-за проблемы с автоматикой

А ранее Life.ru писал, что россиянка умерла в самолёте после задержки рейса в Екатеринбурге на пять часов. У женщины начались боли в сердце, однако прибывшие на место медики не успели её спасти.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров