Курс доллара на Мосбирже упал ниже 89 рублей впервые с конца января
Курс доллара на Московской бирже упал до минимальных с начала года значений. Судя по данным торгов, на 11:00 мск он опустился на 0,66% и составлял 88,86 рубля. В последний раз подобное наблюдалось 30 января.
Евро тем временем подешевел на 0,84%, на данный момент валюта торгуется на отметке в 96,45 рубля.
Ранее Центробанк установил, что доля доллара и евро во внешней торговле России снизилась до исторических минимумов. Так, удельный вес валют недружественных стран в российском экспорте за год сократился более чем в два раза.
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