Курс доллара на Мосбирже упал ниже 89 рублей впервые с конца января

Курс доллара на Московской бирже упал до минимальных с начала года значений. Судя по данным торгов, на 11:00 мск он опустился на 0,66% и составлял 88,86 рубля. В последний раз подобное наблюдалось 30 января.

Евро тем временем подешевел на 0,84%, на данный момент валюта торгуется на отметке в 96,45 рубля.