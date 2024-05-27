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27 мая, 08:09

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 89 рублей впервые с конца января

Курс доллара на Московской бирже упал до минимальных с начала года значений. Судя по данным торгов, на 11:00 мск он опустился на 0,66% и составлял 88,86 рубля. В последний раз подобное наблюдалось 30 января.

Евро тем временем подешевел на 0,84%, на данный момент валюта торгуется на отметке в 96,45 рубля.

С 1 июня доллар окажется под давлением: На какую отметку выйдет курс рубля
С 1 июня доллар окажется под давлением: На какую отметку выйдет курс рубля

Ранее Центробанк установил, что доля доллара и евро во внешней торговле России снизилась до исторических минимумов. Так, удельный вес валют недружественных стран в российском экспорте за год сократился более чем в два раза.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / teh_z1b

Матвей Константинов
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