Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 08:36

Пушилин раскрыл дальнейшую судьбу "Азовстали"

Пушилин: На месте "Азовстали" появится новый промышленный парк

Металлургический комбинат "Азовсталь". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Sotnikova

Металлургический комбинат "Азовсталь". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Sotnikova

На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе могут разместить малые промышленные предприятия. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия", — сказал он.

По словам чиновника, решение не восстанавливать комбинат "Азовсталь" было принято по причине большого урона экологии со стороны предприятия, а также высокого уровня разрушений, что делает реконструкцию экономически невыгодной.

Также Пушилин отметил, что в планы развития ДНР входит строительство промышленных предприятий во всех городах и районах. В республику уже приезжали белорусские партнёры с целью развития агропромышленного сектора. На данный момент ведётся доработка законодательства о свободной экономической зоне в ДНР, которая позволит увеличить привлекательность республики для инвесторов.

Песков: Вопрос развития ДНР и ЛНР весьма актуален
Песков: Вопрос развития ДНР и ЛНР весьма актуален

Ранее Life.ru рассказывал, что федеральное Министерство спорта планирует разработать программу для студентов и запустить её в ДНР. Также среди основных линий развития республики — восстановление медицинских комплексов, бизнеса и производства.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров