Пушилин раскрыл дальнейшую судьбу "Азовстали"
Пушилин: На месте "Азовстали" появится новый промышленный парк
Металлургический комбинат "Азовсталь". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Sotnikova
На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе могут разместить малые промышленные предприятия. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Беларусь-1".
"Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия", — сказал он.
По словам чиновника, решение не восстанавливать комбинат "Азовсталь" было принято по причине большого урона экологии со стороны предприятия, а также высокого уровня разрушений, что делает реконструкцию экономически невыгодной.
Также Пушилин отметил, что в планы развития ДНР входит строительство промышленных предприятий во всех городах и районах. В республику уже приезжали белорусские партнёры с целью развития агропромышленного сектора. На данный момент ведётся доработка законодательства о свободной экономической зоне в ДНР, которая позволит увеличить привлекательность республики для инвесторов.
Ранее Life.ru рассказывал, что федеральное Министерство спорта планирует разработать программу для студентов и запустить её в ДНР. Также среди основных линий развития республики — восстановление медицинских комплексов, бизнеса и производства.