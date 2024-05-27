Пушилин раскрыл дальнейшую судьбу "Азовстали"

На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе могут разместить малые промышленные предприятия. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия", — сказал он.

По словам чиновника, решение не восстанавливать комбинат "Азовсталь" было принято по причине большого урона экологии со стороны предприятия, а также высокого уровня разрушений, что делает реконструкцию экономически невыгодной.