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Регион
27 мая, 08:38

В России стартовали продажи Citroen С5 Aircross, произведённых в Калуге

Citroen С5 Aircross. Обложка © Wikipedia

Citroen С5 Aircross. Обложка © Wikipedia

В России начались продажи автомобилей Citroen С5 Aircross, сделанных на заводе в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автомобильные технологии", наладившей производство.

"Citroen С5 Aircross российского производства можно приобрести во всех дилерских центрах Citroen и не только", — говорится в сообщении.

Цена на пока единственную европейскую модель, производящуюся в России, составляет 4,3 миллиона рублей. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 175 "лошадок", а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Напомним, производство Citroen C5 Aircross началось на заводе "ПСМА Рус" в Калужской области в марте 2024 года. На кроссовер будет действовать официальная гарантия три года или сто тысяч километров пробега.

Матвей Константинов
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