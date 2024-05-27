В России стартовали продажи Citroen С5 Aircross, произведённых в Калуге
Citroen С5 Aircross. Обложка © Wikipedia
В России начались продажи автомобилей Citroen С5 Aircross, сделанных на заводе в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автомобильные технологии", наладившей производство.
"Citroen С5 Aircross российского производства можно приобрести во всех дилерских центрах Citroen и не только", — говорится в сообщении.
Цена на пока единственную европейскую модель, производящуюся в России, составляет 4,3 миллиона рублей. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 175 "лошадок", а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Напомним, производство Citroen C5 Aircross началось на заводе "ПСМА Рус" в Калужской области в марте 2024 года. На кроссовер будет действовать официальная гарантия три года или сто тысяч километров пробега.