Новый вид пенсии может появиться в России
"Ведомости": Минфин хочет ввести в России корпоративные пенсии
Министерство финансов собирается разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения. Об этом рассказала руководитель отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ведомства Наталия Каменская на конференции Investfunds Forum XV.
Как пишут "Ведомости", предполагается, что это будет добровольно и аналогично тому механизму, который уже существует в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. По словам Каменской, обсуждается освобождение работодателя от уплаты налога на прибыль со средств, которые он направит на программу долгосрочных сбережений. Многие уже используют эту норму, и она показала себя эффективной.
Ранее некоторых российских пенсионеров обрадовали новостью о повышении выплат. Так, уже с 1 июня в два раза больше начнут получать граждане, в мае отметившие 80-летний юбилей. Речь идёт о фиксированных выплатах.
АГН "Москва" / Сергей Киселёв