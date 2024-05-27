Новый вид пенсии может появиться в России

Как пишут "Ведомости", предполагается, что это будет добровольно и аналогично тому механизму, который уже существует в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. По словам Каменской, обсуждается освобождение работодателя от уплаты налога на прибыль со средств, которые он направит на программу долгосрочных сбережений. Многие уже используют эту норму, и она показала себя эффективной.