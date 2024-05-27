Украина судорожно упрощает требования к выпуску боеприпасов из-за снарядного голода
Депутат Рады Гетманцев сообщил об упрощении процедуры по выпуску боеприпасов
На Украине частично упростили процедуры, связанные с выпуском боеприпасов. Как сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, одним из главных изменений стало установление уровня доходности для снарядов в размере до 25% от себестоимости.
Но есть и другие новации. Так, для боеприпасов к дронам больше не нужен приказ о допуске к использованию, а производителям стартовых двигателей для беспилотников изменили порядок включения в реестр, пишут украинские СМИ.
Ранее Даниил Гетманцев сделал признание о финансовой дыре в военных расходах Украины. По его словам, Киев нуждается более чем в 7,5 миллиарда долларов, чтобы протянуть до конца 2024 года. Решать проблему власти хотят повышением налогов.
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