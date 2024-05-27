Украина судорожно упрощает требования к выпуску боеприпасов из-за снарядного голода

На Украине частично упростили процедуры, связанные с выпуском боеприпасов. Как сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, одним из главных изменений стало установление уровня доходности для снарядов в размере до 25% от себестоимости.

Но есть и другие новации. Так, для боеприпасов к дронам больше не нужен приказ о допуске к использованию, а производителям стартовых двигателей для беспилотников изменили порядок включения в реестр, пишут украинские СМИ.