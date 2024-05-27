Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил корреспонденту Life.ru, что дал поручение вырыть яму для Владимира Зеленского, где предлагается лечить его от наркозависимости. По словам Кадырова, для украинского президента это будет своеобразный рехаб.

"Дали поручение, чтобы приготовить, — сказал с улыбкой чеченский лидер. — Надо вылечить человека, который убивает свой народ. Приведём в чувство".

Кадыров заявил Life.ru, что поручил вырыть яму для Зеленского. Видео © Life.ru