"Посадить в подвал": Кадыров раскрыл, что хочет сделать с Зеленским в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своей заветной мечте, связанной с Владимиром Зеленским. Он заявил, что хочет посадить предводителя украинских боевиков в подвал.

"У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне", — поделился чиновник с RT, не уточнив дальнейших действий.