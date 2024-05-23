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Регион
23 мая, 19:58

"Посадить в подвал": Кадыров раскрыл, что хочет сделать с Зеленским в Чечне

Кадыров заявил, что мечтает посадить Зеленского в подвал в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своей заветной мечте, связанной с Владимиром Зеленским. Он заявил, что хочет посадить предводителя украинских боевиков в подвал.

"У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне", — поделился чиновник с RT, не уточнив дальнейших действий.

Также Кадыров высказался об отправке ВСУ западного оружия. По словам главы ЧР, пакеты военной помощи не помогут киевскому режиму выиграть в конфликте. Поставки лишь увеличат продолжительность боёв и приведут к сокращению численности воюющих украинцев, выразил уверенность он.

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Напомним, что 23 мая Рамзан Кадыров посетил Кремль и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи глава региона пригласил российского лидера в Чечню.

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Telegram / Kadyrov_95

Илья Пушкарев
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