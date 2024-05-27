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Раскрыт секрет "молодильного" салата Лукашенко, которым он угощал Путина

Эксперт Лялина: Фирменный салат Лукашенко полезно есть раз в неделю

27 мая, 10:50
Лукашенко делает салат "Молодость". Видео © Telegram / Пул Первого

Лукашенко делает салат "Молодость". Видео © Telegram / Пул Первого

Недавно СМИ раскрыли рецепт фирменного салата президента Белоруссии Александра Лукашенко, которым тот угощал российского коллегу Владимира Путина. В состав "Молодости" входят зелёный лук, яйцо, сметана и морская соль. И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.ru раскрыла пользу этого блюда.

В основу салата "Молодость" вошёл зелёный лук. Это сильно ощелачивающий продукт, который очень полезен для выравнивания кислотно-щелочного баланса. Чтобы предотвратить появление болезней, pH организма должен находиться в определённом диапазоне, и даже небольшие отклонения рН нарушают важные функции всех систем тела.

Ирина Лялина

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

В основу салата "Молодость" вошёл зелёный лук. Это сильно ощелачивающий продукт, который очень полезен для выравнивания кислотно-щелочного баланса. Чтобы предотвратить появление болезней, pH организма должен находиться в определённом диапазоне, и даже небольшие отклонения рН нарушают важные функции всех систем тела.
В основу салата "Молодость" вошёл зелёный лук. Это сильно ощелачивающий продукт, который очень полезен для выравнивания кислотно-щелочного баланса. Чтобы предотвратить появление болезней, pH организма должен находиться в определённом диапазоне, и даже небольшие отклонения рН нарушают важные функции всех систем тела.

Щелочная еда оказывает влияние на большинство метаболических процессов, участвуя в обмене белков и жиров, а также в трансформации углеводов в драгоценную энергию вместо накопления лишних килограммов. Такое "зелёное" питание необходимо всем хотя бы один раз в неделю. Щелочная еда — это профилактика болезней, подавление воспалительных процессов и улучшение общего самочувствия, подчеркнула эксперт.

Кроме того, зелёный лук — малокалорийный продукт, в одной ложке всего 1 килокалория, в нём нет ни белков, ни жиров, практически нет углеводов, только витамины и минералы: А, С, К, В4, фолиевая кислота, кальций, магний, фосфор, цинк, калий и другие. Все они необходимы для химических процессов в организме. Специфический аромат даёт наличие эфирных масел. Флавоноиды и кверцетин в составе лука — отличные иммуномодуляторы. Также зелёный лук хорошо воздействует на половую систему мужчин, витамины и цинк отлично регулируют тестостерон.

Яйцо в составе салата — это источник белков и жиров, тоже необходимых нам как строительный и энергетический материал для клеток. А сметана сдерживает остринку зелёного лука и даёт блюду более насыщенный вкус, указала Лялина. Также молочнокислые бактерии, содержащиеся в сметане, благотворно влияют на пищеварительную систему, а значит, и на сам организм, помогают всё переваривать.

Раскрыт рецепт фирменного салата Лукашенко "Молодость", которым он угощал Путина
Раскрыт рецепт фирменного салата Лукашенко "Молодость", которым он угощал Путина

Ранее Life.ru писал, что во время визита Владимира Путина в Белоруссию Александр Лукашенко угостил российского коллегу драниками и фирменным салатом под названием "Молодость". Кстати, об этом блюде стало известно ещё в 2022 году, когда глава Белоруссии пригласил в дом своей матери космонавта, уроженца Минской области Олега Новицкого.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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