Раскрыт секрет "молодильного" салата Лукашенко, которым он угощал Путина Эксперт Лялина: Фирменный салат Лукашенко полезно есть раз в неделю 27 мая, 10:50 Лукашенко делает салат "Молодость". Видео © Telegram / Пул Первого

Недавно СМИ раскрыли рецепт фирменного салата президента Белоруссии Александра Лукашенко, которым тот угощал российского коллегу Владимира Путина. В состав "Молодости" входят зелёный лук, яйцо, сметана и морская соль. И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.ru раскрыла пользу этого блюда.

В основу салата "Молодость" вошёл зелёный лук. Это сильно ощелачивающий продукт, который очень полезен для выравнивания кислотно-щелочного баланса. Чтобы предотвратить появление болезней, pH организма должен находиться в определённом диапазоне, и даже небольшие отклонения рН нарушают важные функции всех систем тела. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Щелочная еда оказывает влияние на большинство метаболических процессов, участвуя в обмене белков и жиров, а также в трансформации углеводов в драгоценную энергию вместо накопления лишних килограммов. Такое "зелёное" питание необходимо всем хотя бы один раз в неделю. Щелочная еда — это профилактика болезней, подавление воспалительных процессов и улучшение общего самочувствия, подчеркнула эксперт.

Кроме того, зелёный лук — малокалорийный продукт, в одной ложке всего 1 килокалория, в нём нет ни белков, ни жиров, практически нет углеводов, только витамины и минералы: А, С, К, В4, фолиевая кислота, кальций, магний, фосфор, цинк, калий и другие. Все они необходимы для химических процессов в организме. Специфический аромат даёт наличие эфирных масел. Флавоноиды и кверцетин в составе лука — отличные иммуномодуляторы. Также зелёный лук хорошо воздействует на половую систему мужчин, витамины и цинк отлично регулируют тестостерон.

Яйцо в составе салата — это источник белков и жиров, тоже необходимых нам как строительный и энергетический материал для клеток. А сметана сдерживает остринку зелёного лука и даёт блюду более насыщенный вкус, указала Лялина. Также молочнокислые бактерии, содержащиеся в сметане, благотворно влияют на пищеварительную систему, а значит, и на сам организм, помогают всё переваривать.

Ранее Life.ru писал, что во время визита Владимира Путина в Белоруссию Александр Лукашенко угостил российского коллегу драниками и фирменным салатом под названием "Молодость". Кстати, об этом блюде стало известно ещё в 2022 году, когда глава Белоруссии пригласил в дом своей матери космонавта, уроженца Минской области Олега Новицкого.

Авторы Андрей Горяничев