Девять легковушек сгорели на штрафстоянке в Мытищах
Последствия крупного пожара на штрафстоянке в Мытищах. Обложка © Telegram / МЧС России
В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять легковушек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Всё произошло в 10:42 на улице Борисовке. В спасательном ведомстве пояснили, что пожарным удалось локализовать пожар на площади 105 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
"Пострадавших нет. На месте работают восемь специалистов и две единицы спецтехники", — говорится в сообщении.
Последствия крупного пожара на штрафстоянке в Мытищах. Фото © Telegram / МЧС России
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