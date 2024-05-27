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27 мая, 10:19

Девять легковушек сгорели на штрафстоянке в Мытищах

Последствия крупного пожара на штрафстоянке в Мытищах. Обложка © Telegram / МЧС России

Последствия крупного пожара на штрафстоянке в Мытищах. Обложка © Telegram / МЧС России

В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять легковушек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Всё произошло в 10:42 на улице Борисовке. В спасательном ведомстве пояснили, что пожарным удалось локализовать пожар на площади 105 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

"Пострадавших нет. На месте работают восемь специалистов и две единицы спецтехники", — говорится в сообщении.

Последствия крупного пожара на штрафстоянке в Мытищах. Фото © Telegram / МЧС России

Последствия крупного пожара на штрафстоянке в Мытищах. Фото © Telegram / МЧС России

Ранее Life.ru сообщал, что чемпионка по бодибилдингу чуть не сгорела заживо в своей машине в Москве. Несчастный случай произошёл, когда 41-летняя спортсменка ехала по столичному району Строгино и решила выкурить сигарету, но из-за ветра у неё вспыхнули волосы.

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Наталья Исакова
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