РФС рассмотрит поведение главного тренера "Ростова" Карпина в матче против "Зенита"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) обсудит выход тренера "Ростова" Валерия Карпина за границы технической зоны в матче 30-го тура РПЛ против "Зенита". Об этом в понедельник, 27 мая, заявил глава КДК Артур Григорьянц. По его словам, это нарушение для Карпина стало уже пятнадцатым за сезон.

"Рассмотрим выход тренера "Зенита" Вильяма Оливейры за пределы технической зоны и задержку команды на три минуты перед началом матча. У "Ростова" рассмотрим аналогичное нарушение, но на две минуты, а также выход за переделы технической зоны главного тренера Валерия Карпина и выход на поле тренера Виталия Кафанова", — отметил он в беседе с ТАСС, добавив, что заседание состоится 30 мая.

Говоря о встрече "Рубина" с "Сочи", Григорьянц отметил, что в РФС планируют проанализировать выход за техническую зону тренера казанской команды Рашида Рахимова, это уже его четырнадцатое нарушение за сезон. Кроме того, комитет не оставит без внимания поведение фотографа "Балтики" во время матча с "Локомотивом" — он вышел на поле, не дожидаясь двухминутной паузы после окончания встречи. Также специалисты обсудят выходы старшего тренера калининградской команды Дмитрия Мичкова за техническую зону и скандирование болельщиками клуба ненормативной лексики.