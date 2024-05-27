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27 мая, 10:22

Силовики нагрянули с обысками в Дагтехкадастр, задержанных пока нет

ТАСС: В Дагтехкадастре в Махачкале проводят обыски

Правоохранители нагрянули с обысками в дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке (Дагтехкадастр) в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства по земельным и имущественным отношениям республики.

По словам собеседника агентства, в настоящее время силовики проводят выемку документов в организации. С чем связаны обыски, пока не известно. Задержанных нет.

Ранее сообщалось, что резонансное уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Подмосковья прекратят из-за истечения срока давности. Следователи так и не установили виновных в хищении бюджетных 500 миллионов рублей, несмотря на то что вели это дело последние четыре года.

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Наталья Исакова
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