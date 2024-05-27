В России прекратят дело о хищении полумиллиарда рублей в судах из-за срока давности

Резонансное уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Подмосковья прекратят из-за истечения срока давности. Об этом сообщает "Коммерсант", отмечая, что следователи так и не установили виновных в хищении бюджетных 500 миллионов рублей, несмотря на то что вели это громкое дело последние четыре года.

Стоит отметить, что все четыре года слушаний процесс, по сути, находился в начальной стадии. В частности, в связи с постоянными переносами заседаний из-за болезни то подсудимых, то адвокатов. В результате затягивания процесса дело завершилось в Калининском районном суде Тверской области на стадии исследования доказательств стороны обвинения.

Как уточняет газета, дело было возбуждено в 2020 году в отношении бывшего главы судебного управления по Москве Вячеслава Липезина, его замов Игоря Кудрявцева и Любови Лопатиной, а также экс-руководителя подмосковного управления Валерия Кузьмича и его заместителя Евгении Титовой. Всем им вменялось участие в особо крупном мошенничестве, совершённом организованной преступной группой, и превышение должностных полномочий. Также по этому делу проходили менеджеры компании "Рабикон К" Татьяна Пороскун, Елена Кондратюк и Светлана Ечина — всех их обвиняли только в мошенничестве.