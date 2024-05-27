"Мы можем только сдерживать": В ВСУ признали невозможность победить Россию
Боец подразделения ВСУ "Острые козырьки": Не можем победить РФ с помощью дронов
Украинские военные не могут победить Армию РФ с помощью беспилотников. В этом признался член подразделения ВСУ "Острые козырьки" по имени Антон.
"Мы можем сдерживать [российских военных] с помощью дронов и причинять им вред. Но, к сожалению, не можем с их помощью победить", — отметил он в беседе с Би-би-си.
Примечательно, что бойцы этого подразделения обучались под присмотром инструкторов с Запада. Военные ВСУ по-прежнему рассчитывают на "колоссальную" иностранную поддержку, отмечается в статье.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что самыми тяжёлыми для Вооружённых сил Украины являются Покровское и Кураховское направления. По его словам, на этих участках фронта идут самые ожесточённые бои.
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