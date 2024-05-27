Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 11:30

"Мы можем только сдерживать": В ВСУ признали невозможность победить Россию

Боец подразделения ВСУ "Острые козырьки": Не можем победить РФ с помощью дронов

Украинские военные не могут победить Армию РФ с помощью беспилотников. В этом признался член подразделения ВСУ "Острые козырьки" по имени Антон.

"Мы можем сдерживать [российских военных] с помощью дронов и причинять им вред. Но, к сожалению, не можем с их помощью победить", — отметил он в беседе с Би-би-си.

Примечательно, что бойцы этого подразделения обучались под присмотром инструкторов с Запада. Военные ВСУ по-прежнему рассчитывают на "колоссальную" иностранную поддержку, отмечается в статье.

Шторм-новости военкоров: Как продвинулась Армия России 27 мая под Харьковом и в ДНР и где ВСУ оголили фронт
Шторм-новости военкоров: Как продвинулась Армия России 27 мая под Харьковом и в ДНР и где ВСУ оголили фронт

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что самыми тяжёлыми для Вооружённых сил Украины являются Покровское и Кураховское направления. По его словам, на этих участках фронта идут самые ожесточённые бои.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров