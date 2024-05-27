В Чехии взмолились, чтобы Европа и США не повторяли опыт Второй мировой войны

В Чехии считают, что ситуация в мире всё больше напоминает обстановку в преддверии Второй мировой войны. В частности, таким мнением поделился министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак в интервью газете El Pais. В качестве ещё одного доказательства он привёл недавнее покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, которое, как считает чешский политик, было призвано ещё сильнее "расшатать" баланс сил.

"Надеюсь, всё это не обречёт нас на повторение опыта Второй мировой войны. Давайте проявим достаточно ума и попытаемся остановить это, прежде чем всё повторится", — обратился он к международному сообществу.