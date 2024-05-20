В Киеве отказались признать ситуацию на фронте катастрофической

В Киеве понимают, что украинский конфликт должен завершиться переговорами. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Литвиненко. При этом он не считает ситуацию на фронте катастрофической.

"Ситуация на фронте является крайне сложной, однако далеко не катастрофической. Украина чётко осознаёт, что [конфликт] закончится переговорами", — приводит его заявление пресс-служба СНБО.