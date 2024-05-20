В Киеве отказались признать ситуацию на фронте катастрофической
Литвиненко: Ситуация на фронте является крайне сложной, но не катастрофической
В Киеве понимают, что украинский конфликт должен завершиться переговорами. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Литвиненко. При этом он не считает ситуацию на фронте катастрофической.
"Ситуация на фронте является крайне сложной, однако далеко не катастрофической. Украина чётко осознаёт, что [конфликт] закончится переговорами", — приводит его заявление пресс-служба СНБО.
По словам Литвиненко, необходимо не перемирие на два года, а устойчивый мир на десятилетия. Он добавил, что киевские власти надеются на так называемую "формулу мира" Владимира Зеленского, которую планируют продвигать в Швейцарии.
С 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдёт саммит по Украине, главной темой которого станет "формула мира" Владимира Зеленского. На встречу приглашено 160 делегаций из разных стран, но России в этом списке нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что некоторые страны собираются посетить конференцию, чтобы отметить её бесполезность без участия российской стороны. В этом плане России импонирует мирный план Китая, который предусматривает учёт интересов всех сторон, вовлечённых в конфликт. При этом в Кремле обрекли саммит в Швейцарии на фиаско даже при участии КНР.
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