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Регион
20 мая, 15:10

В Киеве отказались признать ситуацию на фронте катастрофической

Литвиненко: Ситуация на фронте является крайне сложной, но не катастрофической

В Киеве понимают, что украинский конфликт должен завершиться переговорами. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Литвиненко. При этом он не считает ситуацию на фронте катастрофической.

"Ситуация на фронте является крайне сложной, однако далеко не катастрофической. Украина чётко осознаёт, что [конфликт] закончится переговорами", — приводит его заявление пресс-служба СНБО.

По словам Литвиненко, необходимо не перемирие на два года, а устойчивый мир на десятилетия. Он добавил, что киевские власти надеются на так называемую "формулу мира" Владимира Зеленского, которую планируют продвигать в Швейцарии.

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С 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдёт саммит по Украине, главной темой которого станет "формула мира" Владимира Зеленского. На встречу приглашено 160 делегаций из разных стран, но России в этом списке нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что некоторые страны собираются посетить конференцию, чтобы отметить её бесполезность без участия российской стороны. В этом плане России импонирует мирный план Китая, который предусматривает учёт интересов всех сторон, вовлечённых в конфликт. При этом в Кремле обрекли саммит в Швейцарии на фиаско даже при участии КНР.

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Никита Осипов
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