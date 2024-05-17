Сийярто заявил, что Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Венгрии наложили вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Это произошло потому, что проект документа предусматривал признание только одного так называемого мирного плана Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, который принял участие в заседании в Страсбурге.
"Сегодня совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского "формулой мира", которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины", — сообщил Сийярто в своих соцсетях.
По его словам, он попросил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы, но его предложение большинство отклонило. По этой причине и было принято решение наложить на резолюцию вето, подчеркнул глава МИД.
Ранее в Венгрии удивились жестокому нападению на Фицо посреди Европы. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что новость о покушении на премьера Словакии его шокировала. Он также пожелал пострадавшему политику скорейшего выздоровления. Напомним, нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Стрелок выпустил в политика несколько пуль и попытался скрыться, но его оперативно удалось задержать. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула. Сам премьер Словакии находится в тяжёлом состоянии: он получил ранение в живот, руку и грудь. Тем временем в Госдуме связали покушение со взвешенным отношением Фицо к России. Известно, что он был недоволен прекращением военной помощи Украине. Некоторые даже нашли в произошедшем след Запада.