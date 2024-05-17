Сийярто заявил, что Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

В Венгрии наложили вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Это произошло потому, что проект документа предусматривал признание только одного так называемого мирного плана Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, который принял участие в заседании в Страсбурге.

"Сегодня совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского "формулой мира", которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины", — сообщил Сийярто в своих соцсетях.