В Венгрии удивились жестокому нападению на Фицо посреди Европы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новость о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо его шокировала. Он также пожелал пострадавшему политику скорейшего выздоровления.

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X / John Spectator

"Кто бы мог подумать, что такое жестокое нападение может произойти в Центральной Европе?! Мы надеемся на его скорейшее выздоровление и молимся за него", — приводит RT слова венгерского министра.

Также Сийярто заявил о нужности Фицо как в словацкой, так и в европейской политике.