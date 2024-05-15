Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 17:23

В Венгрии удивились жестокому нападению на Фицо посреди Европы

Сийярто назвал шокирующим покушение на премьера Словакии Фицо

Задержание подозреваемого в совершении вооружённого нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Гандлове. Обложка © ТАСС / AP

Задержание подозреваемого в совершении вооружённого нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Гандлове. Обложка © ТАСС / AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новость о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо его шокировала. Он также пожелал пострадавшему политику скорейшего выздоровления.

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X / John Spectator

"Кто бы мог подумать, что такое жестокое нападение может произойти в Центральной Европе?! Мы надеемся на его скорейшее выздоровление и молимся за него", — приводит RT слова венгерского министра.

Также Сийярто заявил о нужности Фицо как в словацкой, так и в европейской политике.

"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии
"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии

Напомним, нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Стрелок выпустил в политика несколько пуль и попытался скрыться, но его оперативно удалось задержать. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула. Сам премьер Словакии находится в тяжёлом состоянии: он получил ранение в живот, руку и грудь. Тем временем в Госдуме связали покушение с взвешенным отношением Фицо к России.

Наталья Исакова
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