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27 мая, 11:15

В Подмосковье умерла женщина, которую переехал на парковке её муж

Женщина, которую переехал на парковке в Московской области её гражданский муж, скончалась в больнице. Об этом сообщает SHOT.

Момент наезда на женщину. Видео © Telegram / SHOT

В связи с этим дело в отношении 37-летнего мужчины было переквалифицировано на умышленное убийство. На допросе он объяснил свой поступок тем, что его гражданская жена хотела с ним расстаться. По данным источника телеграм-канала, на парковке возле придорожного кафе на трассе М11 женщина сообщила избраннику, что хочет уйти от него. Это взбесило его, и он, сев за руль своей "шкоды", переехал жену.

Супруги воспитывали двойняшек. Фото © Telegram / SHOT

Супруги воспитывали двойняшек. Фото © Telegram / SHOT

Как сообщал Life.ru, пострадавшая была доставлена в реанимацию с переломами рёбер, таза, ног, черепно-мозговой травмой и сильным ушибом лёгкого. Известно, что пара воспитывала детей-двойняшек. Сейчас решается вопрос об их дальнейшей судьбе.

Россиянин хладнокровно убил девушку тремя ударами в сердце, её мама оцепенела у тела
Россиянин хладнокровно убил девушку тремя ударами в сердце, её мама оцепенела у тела
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Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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