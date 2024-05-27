В Подмосковье умерла женщина, которую переехал на парковке её муж
Женщина, которую переехал на парковке в Московской области её гражданский муж, скончалась в больнице. Об этом сообщает SHOT.
Момент наезда на женщину. Видео © Telegram / SHOT
В связи с этим дело в отношении 37-летнего мужчины было переквалифицировано на умышленное убийство. На допросе он объяснил свой поступок тем, что его гражданская жена хотела с ним расстаться. По данным источника телеграм-канала, на парковке возле придорожного кафе на трассе М11 женщина сообщила избраннику, что хочет уйти от него. Это взбесило его, и он, сев за руль своей "шкоды", переехал жену.
Супруги воспитывали двойняшек. Фото © Telegram / SHOT
Как сообщал Life.ru, пострадавшая была доставлена в реанимацию с переломами рёбер, таза, ног, черепно-мозговой травмой и сильным ушибом лёгкого. Известно, что пара воспитывала детей-двойняшек. Сейчас решается вопрос об их дальнейшей судьбе.
Telegram / SHOT