В Подмосковье умерла женщина, которую переехал на парковке её муж

В связи с этим дело в отношении 37-летнего мужчины было переквалифицировано на умышленное убийство. На допросе он объяснил свой поступок тем, что его гражданская жена хотела с ним расстаться. По данным источника телеграм-канала, на парковке возле придорожного кафе на трассе М11 женщина сообщила избраннику, что хочет уйти от него. Это взбесило его, и он, сев за руль своей "шкоды", переехал жену.