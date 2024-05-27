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27 мая, 07:25

Житель Подмосковья из-за ссоры переехал жену, оставив ей страшные переломы

В Подмосковье мужчина буквально переехал жену из-за супружеской ссоры, она осталась со страшными травмами. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Житель Подмосковья, переехавший собственную жену. Фото © SHOT

Житель Подмосковья, переехавший собственную жену. Фото © SHOT

Всё произошло в воскресенье у придорожного кафе на трассе М1, где пара решила перекусить. На парковке они сильно поругались, и в какой-то момент 37-летний мужчина сел в свою Skoda и поехал в сторону любимой. Её госпитализировали с переломами рёбер, таза, ног, черепно-мозговой травмой и сильным ушибом лёгкого.

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SHOT

Матвей Константинов
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