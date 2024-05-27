Американские СМИ заподозрили российский танк в нетрадиционной ориентации
Военкор Коц: Журналист Forbes ошибся в ориентации российского танка "Громозека"
Танк Т-62. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Американский журнал Forbes неверно истолковал название российского танка "Громозека", назвав его "Гомосексуалистом". На это внимание обратил военный корреспондент Александр Коц. Журналист призвал западных журналистов пользоваться онлайн-переводчиком, если они не смотрели советский мультфильм "Тайна третьей планеты".
В издании вышел материал Дэвида Экса про российскую военную технику, которую в последнее время стали обшивать дополнительной бронёй из-за частых ударов FPV-дронов. Среди фото был танк Т-62, названный в честь инопланетянина Громозеки — персонажа знаменитого мультика "Тайна третьей планеты", снятого по произведению советского фантаста Кира Булычёва.
"Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычёва и смотрел "Тайну третьей планеты". Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь", — возмутился Коц в телеграм-канале, комментируя ошибку журналиста Forbes.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили очередную американскую БМП Bradley на Авдеевском направлении. Вражескую технику подбили бойцы из 80-го танкового полка.