"Не можем двигаться дальше": Эрдоган предложил принять новую Конституцию Турции

Турция "не может двигаться дальше" при нынешней Конституции, стране нужен новый основной закон. Соответствующее заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней Конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом", — сказал турецкий лидер.

По его словам, если исключить Конституции 1921 и 1924 годов, то остальные были попросту навязаны народу.