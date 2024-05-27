"Не можем двигаться дальше": Эрдоган предложил принять новую Конституцию Турции
Эрдоган: Турция "не может двигаться дальше" при нынешней Конституции
Турция "не может двигаться дальше" при нынешней Конституции, стране нужен новый основной закон. Соответствующее заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней Конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом", — сказал турецкий лидер.
По его словам, если исключить Конституции 1921 и 1924 годов, то остальные были попросту навязаны народу.
Напомним, Эрдоган заявлял о планах по разработке новой Конституции страны ещё в феврале 2021 года. Тогда он не пояснил, какие именно изменения могут быть внесены в документ, однако подчеркнул, что этот процесс будет реализовываться максимально прозрачно. Эрдоган также выражал уверенность, что новая Конституция будет залогом дальнейшего развития государства.
TACC / AP / Khalil Hamra