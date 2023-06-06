Эрдоган вынесет на рассмотрение парламента вопрос о поправках в конституцию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует внести на рассмотрение парламента вопрос о поправках в конституцию страны. Такое заявление прозвучало в обращении к нации после первого заседания обновлённого кабмина.

"Мы снова вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию, которое мы актуализировали ещё перед выборами", — подчеркнул он.

Эрдоган уверен, что республике нужна новая конституция, которая будет залогом дальнейшего развития государства. Турецкий лидер попросил все политические силы страны принимать активное участие в разработке проекта. По мнению президента, нынешняя конституция, принятая в 1982 году, не отвечает вызовам современности, несмотря на доработки.