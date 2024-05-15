Эрдоган на фоне сообщений о заговоре в Турции заявил, что знает "кукловодов"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре в рядах правоохранительных органов республики заявил, что власти прекрасно знают "кукловодов и тех, кто проводит игру". Слова турецкого лидера прозвучали на заседании его Партии справедливости и развития (ПСР).
"Те, кто хочет отдать долг запрещённой в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO), никогда не сидят сложа руки. Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадём в эту ловушку", — сказал Эрдоган.
Ранее Life.ru сообщал, что этой ночью Эрдоган организовал срочное совещание с руководителями разведки и Минюста. Заседание было собрано после предупреждения лидера Партии турецких националистов Девлета Бахчели о готовящемся государственном перевороте.
Напомним, прошлая попытка госпереворота в Турции произошла 16 июля 2016 года. Тогда погибло более 240 человек, около двух тысяч были ранены. В организации путча государство обвинило оппозиционного исламского проповедника и писателя Фетхуллаха Гюлена и его организацию FETO. В мае 2018 года около 100 человек, выступивших против действующей власти, были приговорены к пожизненному заключению. Позже Эрдоган заявил о завершении эпохи переворотов в Турции.
TACC / AP