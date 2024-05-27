"Это проблема": В Чехии признались, что устали от Украины
Министр Дворжак: В Чехии есть определённая усталость от конфликта на Украине
В Чехии чувствуется определённая усталость от украинского конфликта, заявил министр по европейским делам в кабмине республики Мартин Дворжак. Незалежную он упомянул, отвечая на вопрос, как на предстоящие европейские выборы повлияют укрепление популизма и крайне правых сил, инфляция и тотальная экономия.
"Безусловно, не в положительном ключе. Есть определённая усталость [от боевых действий на Украине], и это является проблемой", — отметил он.
По его словам, ещё одной проблемой является иммиграция. Дворжак указал, что напряжённая обстановка на Украине вызвала небольшие разногласия в Чехии. При этом, как подчеркнул министр, большинство в Чехии поддерживает Киев и позицию кабмина.
К слову, ранее в ВСУ признали невозможность победить Россию. Бойцы Вооружённых сил Украины по-прежнему рассчитывают на "колоссальную" иностранную поддержку.
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