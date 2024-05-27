Медведев: "Единая Россия" поддерживает традицию присвоения школам имён Героев Отечества

Присвоение имён Героев Отечества российским школам — это возможность напомнить детям о неразрывности истории страны и её самых славных страницах. С таким заявлением выступил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга, сообщается в партийном телеграм-канале.

"Поколение героев Великой Отечественной войны практически полностью ушло из жизни. Но необходимость патриотического воспитания сохранилась. И мемориальное место займут герои СВО. Это нужно для страны. У нас шесть тысяч школ из сорока тысяч носят имена Героев. Если сейчас эта добрая традиция будет продолжена — это очень важно", — сказал политик.