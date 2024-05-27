Медведев: "Единая Россия" поддерживает традицию присвоения школам имён Героев Отечества
Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Присвоение имён Героев Отечества российским школам — это возможность напомнить детям о неразрывности истории страны и её самых славных страницах. С таким заявлением выступил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга, сообщается в партийном телеграм-канале.
"Поколение героев Великой Отечественной войны практически полностью ушло из жизни. Но необходимость патриотического воспитания сохранилась. И мемориальное место займут герои СВО. Это нужно для страны. У нас шесть тысяч школ из сорока тысяч носят имена Героев. Если сейчас эта добрая традиция будет продолжена — это очень важно", — сказал политик.
Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении Дмитрия Медведева странам, которые решили поехать на саммит по Украине в Швейцарию. Участие в столь одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудалённой позиции и переход на сторону бандеровского политического режима, заключил политик.