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Регион
27 мая, 12:47

Медведев: "Единая Россия" поддерживает традицию присвоения школам имён Героев Отечества

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Присвоение имён Героев Отечества российским школам — это возможность напомнить детям о неразрывности истории страны и её самых славных страницах. С таким заявлением выступил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга, сообщается в партийном телеграм-канале.

"Поколение героев Великой Отечественной войны практически полностью ушло из жизни. Но необходимость патриотического воспитания сохранилась. И мемориальное место займут герои СВО. Это нужно для страны. У нас шесть тысяч школ из сорока тысяч носят имена Героев. Если сейчас эта добрая традиция будет продолжена — это очень важно", — сказал политик.

Медведев: Удар США по российским силам на Украине привёл бы к мировой войне
Медведев: Удар США по российским силам на Украине привёл бы к мировой войне

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении Дмитрия Медведева странам, которые решили поехать на саммит по Украине в Швейцарию. Участие в столь одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудалённой позиции и переход на сторону бандеровского политического режима, заключил политик.

Николай Рюмин
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