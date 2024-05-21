"Мы запомним": Медведев предупредил нейтральные страны, решившие поехать на саммит по Украине

Участие нейтральных стран в грядущем саммите по Украине, где будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского, будет учтено Москвой, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, подобное будет означать принятие стороны киевского режима.

"Участие в столь одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудалённой позиции и переход на сторону бандеровского политического режима... [Нейтральные страны] должны понимать, что подобные действия будут должным образом оценены Россией и обязательно повлияют на наши отношения в будущем. Мы будем помнить это", — написал Медведев в англоязычном аккаунте в социальной сети X.