"Мы запомним": Медведев предупредил нейтральные страны, решившие поехать на саммит по Украине
Медведев: Россия учтёт участие нейтральных стран в саммите по Украине
Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев
Участие нейтральных стран в грядущем саммите по Украине, где будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского, будет учтено Москвой, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, подобное будет означать принятие стороны киевского режима.
"Участие в столь одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудалённой позиции и переход на сторону бандеровского политического режима... [Нейтральные страны] должны понимать, что подобные действия будут должным образом оценены Россией и обязательно повлияют на наши отношения в будущем. Мы будем помнить это", — написал Медведев в англоязычном аккаунте в социальной сети X.
Он также отметил, что какие бы благие намерения ни стояли за принятием приглашения, эти государства всё равно будут играть по правилам, установленным киевским режимом. Он сравнил это с попыткой заключить сепаратный мир с нацистами, которую в 1945 году предпринял бывший директор ЦРУ Аллен Даллес.
Напомним, киевский режим настойчиво пытается продвинуть "формулу мира" Владимира Зеленского, и в этих целях уже 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдёт целый саммит. Ожидается, что в мероприятии примут участие 160 стран мира, но не Россия. Как подчёркивали в Кремле, любые попытки урегулировать конфликт без участия нашей страны обречены на провал. А по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, некоторые государства едут на саммит только ради того, чтобы объяснить его бессмысленность.