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27 мая, 12:51

Медведев призвал Беглова не ослаблять внимание к футболу

Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжать уделять внимание футболу. Он отметил, что победа "Зенита" в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) была непростой.

"Победа была непростая. Это труд тренерского коллектива, игроков "Зенита". Мне, как человеку питерскому, очень приятно. Не ослабляйте внимание к футболу", — сказал Дмитрий Медведев на встрече с жителями Северной столицы.

Зампред Совбеза также пожелал подопечным Сергея Семака новых побед и прекрасного футбола.

Как ранее стало известно, "Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу, одержав победу над "Ростовом". "Краснодар" стал серебряным призёром, а "Динамо" завершило сезон на третьей строчке.

Семак после победы "Зенита" в чемпионате продлил контракт с клубом на пять лет
Семак после победы "Зенита" в чемпионате продлил контракт с клубом на пять лет
Обложка ©

TACC / Екатерина Штукина

Наталья Исакова
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