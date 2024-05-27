Медведев призвал Беглова не ослаблять внимание к футболу

Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжать уделять внимание футболу. Он отметил, что победа "Зенита" в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) была непростой.

"Победа была непростая. Это труд тренерского коллектива, игроков "Зенита". Мне, как человеку питерскому, очень приятно. Не ослабляйте внимание к футболу", — сказал Дмитрий Медведев на встрече с жителями Северной столицы.

Зампред Совбеза также пожелал подопечным Сергея Семака новых побед и прекрасного футбола.