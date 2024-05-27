"Это лицемерие": Маша из "Ворониных" резко отреагировала на пост экранной мамы Волковой
Актриса Ильюхина назвала пост коллеги из сериала "Воронины" Волковой лицемерием
Мария Ильюхина усомнилась в искренности Екатерины Волковой, решившей поддержать ту из-за неучастия в новом сезоне сериала "Воронины". Молодая актриса высказала всё, что думает, на премьере фильма "Манюня. Приключения в Москве".
"Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки", — сказала она в беседе с The VOICE.
Мария не объяснила, почему так считает. Напомним, она исполнила роль Маши в сериале "Воронины", однако по какой-то причине не попала в список актёров нового сезона. Артистка признавалась, что сама была удивлена решению создателей сериала. Вместо неё дочь Кости и Веры сыграет Карина Орлова.
Сама же Вера — Екатерина Волкова — написала по этому поводу пост в одной из социальных сетей. Актриса призналась, что сожалеет по поводу этого решения и понимает недовольство публики. Однако, отметила она, его приняли канал и авторы, руководствуясь своими "внутренними критериями и ощущениями" в рамках проекта.
Не будет в новых "Ворониных" и Николая Петровича — Борис Клюев, исполнявший роль отца семейства, умер ещё в 2020 году в возрасте 76 лет. Знаменитый актёр более двух лет боролся с раком лёгких. Не найдя подходящей замены, авторы сериала решили оставить всё как есть и похоронить его героя в первой серии.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maria_iliukhina / volkovihome