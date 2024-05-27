"Это лицемерие": Маша из "Ворониных" резко отреагировала на пост экранной мамы Волковой

Мария Ильюхина усомнилась в искренности Екатерины Волковой, решившей поддержать ту из-за неучастия в новом сезоне сериала "Воронины". Молодая актриса высказала всё, что думает, на премьере фильма "Манюня. Приключения в Москве".

"Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки", — сказала она в беседе с The VOICE.

Мария не объяснила, почему так считает. Напомним, она исполнила роль Маши в сериале "Воронины", однако по какой-то причине не попала в список актёров нового сезона. Артистка признавалась, что сама была удивлена решению создателей сериала. Вместо неё дочь Кости и Веры сыграет Карина Орлова.