Раскрыта связь между ковидом и ростом числа пациентов с поздней стадией сифилиса

У россиян стали чаще выявлять поздний сифилис, и на это повлияла пандемия коронавируса. Об этом рассказал дерматолог, заслуженный врач России, профессор Денис Заславский.

"Люди самоизолировались, не ходили к врачам, занимались сексом. Поэтому мы всё чаще встречаем поздние стадии болезни", — объяснил медик в беседе с "Газетой.ru".

Кроме пандемии, свой вклад в большое количество диагностированного сифилиса на поздних стадиях внесли 90-е годы. Тогда соотечественники, по словам Заславского, начали лечиться в подпольных кабинетах "у кого попало". Неграмотные специалисты выписывали препараты в ошибочных дозировках, чем усугубляли самочувствие пациентов. В результате у больных невылеченный недуг превратился в нейросифилис — поражение головного или спинного мозга, резюмировал врач.