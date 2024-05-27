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27 мая, 14:13

Раскрыта связь между ковидом и ростом числа пациентов с поздней стадией сифилиса

Профессор Заславский: Поздние формы сифилиса стали чаще выявляться из-за ковида

У россиян стали чаще выявлять поздний сифилис, и на это повлияла пандемия коронавируса. Об этом рассказал дерматолог, заслуженный врач России, профессор Денис Заславский.

"Люди самоизолировались, не ходили к врачам, занимались сексом. Поэтому мы всё чаще встречаем поздние стадии болезни", — объяснил медик в беседе с "Газетой.ru".

Кроме пандемии, свой вклад в большое количество диагностированного сифилиса на поздних стадиях внесли 90-е годы. Тогда соотечественники, по словам Заславского, начали лечиться в подпольных кабинетах "у кого попало". Неграмотные специалисты выписывали препараты в ошибочных дозировках, чем усугубляли самочувствие пациентов. В результате у больных невылеченный недуг превратился в нейросифилис — поражение головного или спинного мозга, резюмировал врач.

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Ранее россиянам назвали инфекции, от которых может не защитить презерватив. По словам медика, у этого изделия есть один существенный недостаток — оно защищает только закрытую область.

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ТАСС / Александр Артёменков

Наталья Исакова
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