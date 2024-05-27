Россиянам рассчитали положенную прибавку к пенсии за советский трудовой стаж

Прибавка к пенсии в 1% от её суммы положена россиянам за каждый год, отработанный в Советском Союзе. За следующие 10 лет, до 2002 года, — ещё 10%. Об этом сказала доктор экономических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с "Газетой.ru".

Если трудовой стаж гражданина до 1991 года составил 8 лет и после 1992 года — ещё 20 лет, то пенсия увеличится на 18% (8% — за 8 лет стажа до 1991 года и 10% — за 10 лет стажа с 1992-го по 2022 год). Если пенсия составляла, к примеру, 24 тысячи рублей, то прибавка за такой стаж составит 4320 рублей, и итоговая пенсия — 28 320 рублей.