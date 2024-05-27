ЕС запретил поставлять в Россию технику для прослушки и перехвата переговоров

Евросоюз запретил поставлять в Россию полицейское снаряжение и технологии прослушки и перехвата коммуникационной информации, следует из заявления Совета ЕС. Решение принято в рамках нового санкционного режима, введённого из-за "нарушения прав человека" в РФ.

"Режим также включает ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использовать для внутренних репрессий, и оборудования, технологий или программного обеспечения в сфере информационной безопасности, в том числе для мониторинга или перехвата телекоммуникационной информации", — говорится в документе.