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Регион
27 мая, 14:03

ЕС запретил поставлять в Россию технику для прослушки и перехвата переговоров

Евросоюз запретил поставлять в Россию полицейское снаряжение и технологии прослушки и перехвата коммуникационной информации, следует из заявления Совета ЕС. Решение принято в рамках нового санкционного режима, введённого из-за "нарушения прав человека" в РФ.

"Режим также включает ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использовать для внутренних репрессий, и оборудования, технологий или программного обеспечения в сфере информационной безопасности, в том числе для мониторинга или перехвата телекоммуникационной информации", — говорится в документе.

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Напомним, Евросоюз утвердил новый санкционный режим против России. Он позволит вводить ограничения против физических и юридических лиц, которые, как считают в объединении, нарушают права человека и "преследуют оппозицию" в РФ. Ожидается, что ограничения введут против 20 лиц и организаций.

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Shutterstock / FOTODOM / Artjazz

Матвей Константинов
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