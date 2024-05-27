Психолог раскрыла, как распознать энергетического вампира до того, как он выпьет из вас всю "кровь"

Если после общения с каким-то человеком у вас появляется усталость и ухудшается настроение, то, скорее всего, ваш собеседник является энергетическим вампиром. Об этом типе людей рассказала доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

"Это не обязательно люди, провоцирующие негатив. Это могут быть на первый взгляд очень приятные, уступчивые люди, которые осыпают вас комплиментами, но, открываясь им, вы становитесь энергетическим донором", — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Тем не менее самым распространённым типом энергетического вампира является агрессор. Эти люди часто обвиняют, критикуют и навязывают своё мнение. Помимо них, существуют "мусорщики" — они менее явно вытягивают ваши силы, зачастую маскируя конфликты. Специалист рекомендует обрывать связи с подобными людьми, но если это невозможно, то лучше не спорить с ними, а во всём соглашаться.

"Ещё один способ защиты от вампира — не оправдываться, а перевести разговор на агрессора. Не проявляйте интерес и не реагируйте эмоционально на нападки. Но иногда конфликт необходим, поэтому не бойтесь конфликтов и отстаивайте своё мнение", — резюмировала специалист.