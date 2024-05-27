Казаки показали, как с помощью БПЛА уничтожают позиции ВСУ
Казаки при помощи дронов атаковали позиции ВСУ в посёлке Спорное
Бойцы Шестой казачьей лисичанской бригады имени М.И. Платова сняли на видео, как с помощью дронов громят позиции Вооружённых сил Украины в посёлке Спорное, расположенном между Артёмовском и Северском. Как сообщил верховный атаман международного Союза казаков — воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николай Дьяконов, ежедневно бойцы, сбрасывая снаряды c беспилотников, уничтожают свыше 10 солдат ВСУ.
Казаки опубликовали кадры успешной атаки укрытий ВСУ в посёлке Спорное с помощью дронов. Видео © Telegram / Атаман
На кадрах запечатлено, как казаки поражают укрытия противника с неба. Виден подлёт дрона, прицеливание, сброс снаряда. БПЛА атакуют позиции ВСУ один за другим, и так множество раз, до полного уничтожения врага.
Ранее Life.ru писал, что казачья бригада "Днепр" ликвидировала два разведкатера ВСУ на Херсонском направлении. Цель была поражена из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет".
Telegram / Атаман