Казаки показали, как с помощью БПЛА уничтожают позиции ВСУ

Бойцы Шестой казачьей лисичанской бригады имени М.И. Платова сняли на видео, как с помощью дронов громят позиции Вооружённых сил Украины в посёлке Спорное, расположенном между Артёмовском и Северском. Как сообщил верховный атаман международного Союза казаков — воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николай Дьяконов, ежедневно бойцы, сбрасывая снаряды c беспилотников, уничтожают свыше 10 солдат ВСУ.

Казаки опубликовали кадры успешной атаки укрытий ВСУ в посёлке Спорное с помощью дронов. Видео © Telegram / Атаман

На кадрах запечатлено, как казаки поражают укрытия противника с неба. Виден подлёт дрона, прицеливание, сброс снаряда. БПЛА атакуют позиции ВСУ один за другим, и так множество раз, до полного уничтожения врага.