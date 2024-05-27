В ЛНР поймали шпионку, собиравшую для сестры в Киеве данные о Российской армии

Жительницу города Ровеньки Луганской Народной Республики сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали за сбор данных о ВС РФ. Женщина выясняла места расположения подразделений Российской армии, которые участвуют в специальной военной операции (СВО).

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы города Ровеньки, действовавшей в интересах иностранного государства", — отметили в региональном управлении ФСБ в беседе с РИА "Новости".

Против задержанной возбудили уголовное дело по уголовной статье "Шпионаж". Она рассказала, что собранную информацию отправляла сестре, которая проживает в Киеве, а та потом передавала данные ВСУ.