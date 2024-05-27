В ЛНР поймали шпионку, собиравшую для сестры в Киеве данные о Российской армии
ФСБ задержала жительницу Ровеньков в ЛНР за сбор данных о Российской армии
Жительницу города Ровеньки Луганской Народной Республики сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали за сбор данных о ВС РФ. Женщина выясняла места расположения подразделений Российской армии, которые участвуют в специальной военной операции (СВО).
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы города Ровеньки, действовавшей в интересах иностранного государства", — отметили в региональном управлении ФСБ в беседе с РИА "Новости".
Против задержанной возбудили уголовное дело по уголовной статье "Шпионаж". Она рассказала, что собранную информацию отправляла сестре, которая проживает в Киеве, а та потом передавала данные ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что два жителя Мариуполя были задержаны ФСБ за шпионаж в пользу Украины. На допросе они рассказали о задании — сбор информации о местах дислокации российских силовых структур.
Shutterstock / FOTODOM / fukume